TikTok verdient bakken geld aan bedelende Syrische gezinnen

BBC sprak voor het onderzoek met 30 TikTokkers die uitzenden vanuit Syrische vluchtelingenkampen. Onder hen was ook Mona Ali Al-Karim, een Syrische vrouw met zes kinderen. Haar man kwam om na een luchtaanval. Samen zitten ze uren op de grond van hun tent voor een camera. "Please like, please share, please gift." Het zijn de weinige Engelse woorden die ze kennen. Ze proberen op die manier mensen te overtuigen om geld te doneren.

Uit het onderzoek van BBC bleek dat de gezinnen als dat van Mona slechts een kleine fractie van het gedoneerde geld ontvangen. Op basis van een testaccount bleek dat gebruikers slechts 31 procent van het gedoneerde bedrag ontvingen. Maar daar stopt het niet...