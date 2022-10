Stad Brussel toont steun aan Iraanse vrouwen op 150 reclameborden

De stad Brussel heeft nu beslist om de boodschap van de protesterende vrouwen in Iran mee te verspreiden. "Sinds enkele weken getuigen vrouwen over hun woede en onbegrip over wat er is gebeurd", zegt burgemeester Philippe Close (PS) op Twitter. De burgemeester wil deze vrouwen steunen. "Wij hebben besloten hun boodschap over te brengen op de 150 reclameborden in de openbare ruimte," zegt Close op Twitter.