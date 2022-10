Studentendoop in de KULAK in Kortrijk: "Geen alcohol en gevaarlijke opdrachten"

Het is een traditie aan het begin van het academiejaar: de studentendoop. Op de campus van de KU Leuven in Kortrijk had één op de vijf eerstejaarsstudenten zich ingeschreven. “Het is een traditie, geen anachronisme”, vindt studentendecaan Koenraad Muylaert. “Hier houden de studenten zich aan een charter waarin de grenzen werden afgebakend. Geen alcohol, geen gevaarlijke opdrachten en alles wordt beperkt in tijd. We beschouwen een studentendoop als een gelegenheid waarbij je je medestudenten kan leren kennen op een andere manier."

Robbe Baillieul is de preses die de studentendoop heeft georganiseerd. “Zelf ben ik vorig jaar ook gedoopt en ik vond het een leuke activiteit”, zegt Baillieul. “De laatste jaren zitten de studentendopen in het verdomhoekje, maar we letten erop dat de grens niet overschreden wordt. Het is een smerige bedoening, akkoord. Maar het blijft wel binnen de perken.”

De studentendoop in Kortrijk lokt ook heel wat “ramptoeristen”. Julie, Stan en Lotte zijn tweedejaarsstudenten geneeskunde en kijken met plezier toe. Julie en Stan maakten het vorig jaar ook mee: “Het is een traditie die je meegemaakt moet hebben en we hebben er wel wat vrienden aan overgehouden. Echt gore opdrachten hebben we niet moeten doen, ik zie dat ze ongeveer hetzelfde scenario volgen als vorig jaar. Persoonlijk had ik wel walgneigingen toen ze look in mijn haren smeerden, maar al bij al valt dat nog goed mee”, lacht Lotte.