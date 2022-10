Bevraging die brandhout maakt van mobiliteitsplan in Brussel botst zelf op kritiek

Maar net bij een ledenbevraging knelt de schoen, denkt de ULB-onderzoekster. Het NSZ stuurde de bevraging inderdaad enkel uit naar haar leden. Hoewel het syndicaat volgens haar eigen website meer dan 42.000 Belgische ondernemers ondersteunt, waarvan 1.133 in het Brussels gewest, valt een veelvoud niet onder haar vleugels. Die middenstanders werden a priori niet meegenomen in de enquête. Doordat de aangeschreven handelaars zelf konden kiezen om de bevraging al dan niet in te vullen, gaat het ook om een onderzoek met zelfselectie. Mogelijk namen dus enkel de meest verontwaardigde middenstanders deel om hun stem te laten horen. In dat geval is er selectie bias.

Nochtans spreekt een persbericht van het NSZ wel degelijk en in algemene termen over "Brusselse zelfstandingen en kmo's". "Toch denken we dat een bredere bevraging in de lijn met onze resultaten zou liggen", zegt De Leeuw. "Waarom zouden onze leden er zo anders over denken dan andere handelaars in Brussel?"