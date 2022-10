Supermarkten halen uit naar A-merken in reclamespots voor eigen huismerk: "Eerste keer dat we het zo agressief zien"

De afgelopen weken duiken opvallende reclamecampagnes op van verschillende supermarktketens, waarin ze openlijk bekende A-merken aanvallen. Zo haalt Lidl uit naar Philadelphia in zijn recentste radiospot. De boodschap: hun eigen roomkaas is minstens even lekker en veel goedkoper. "Het is de eerste keer dat we het zo agressief zien", zegt professor marketing Els Breughelmans in "De wereld vandaag" op Radio 1.