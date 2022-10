Tekort aan OKAN-klassen blijft toenemen in Antwerpen: 200 anderstalige jongeren krijgen geen les

"We zagen eind vorig jaar, nog voor de oorlog in Oekraïne, al een sterke toename van het aantal leerlingen in Antwerpen. Toen was er al al een wachtlijst. Er zijn toen wel een aantal initiatieven gestart met bijkomende klassen maar toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, was er een enorme toestroom van leerlingen", zegt Joris Verlinden, adjunct-directeur Stedelijk Lyceum Offerande. "De scholen van alle netten zijn dan opnieuw aan de slag gegaan om 700 bijkomende plaatsen te creëren, maar de realiteit was sneller dan de antwoorden die wij konden bieden. Er bleef een wachtlijst bestaan."