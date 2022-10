Twee windturbines in Antwerpse haven liggen overdag al maanden stil nadat lepelaar tegen wiek vloog

De afspraak was om de windturbines stil te leggen tussen midden juni en midden oktober, de periode dat de lepelaars in ons land zijn. "Nu trekken ze naar het zuiden en we hopen dat we de windturbines zondag weer op volle kracht kunnen inzetten", zegt Vercammen. "Tijdens de periode dat we ze hebben stilgelegd, zijn de lepelaars gemonitord. Dat wil zeggen dat de vliegbewegingen van de vogels intensief zijn opgevolgd en die informatie moet nu geanalyseerd worden. Zo kunnen we zien of het om een alleenstaand feit ging, en of we de windturbines volgend seizoen meer kunnen laten draaien."