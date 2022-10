Veiling van tien originele bouwplannen KMSKA uit 1883 brengt 94.500 euro op

"Ze springen vooral in het oog door hun grootte, soms tot twee meter groot, en bijzonder veel aandacht voor detail. Ook de letters op de plannen zijn uitzonderlijk mooi uitgewerkt. Frans Van Dijk had op zijn 11 jaar al een wedstrijd in kalligrafie gewonnen", zegt veilingmeester Peter Bernaerts. Het veilighuis had de plannen al een tijdje in haar bezit. "We hebben gewacht op de heropening van het museum omdat er dan meer belangstelling zou zijn. Dat bleek ook het geval. De kopers zijn zowel particulieren, musea en architecten." De plannen brachten samen 94.500 euro op. Dat is drie keer zoveel als de geschatte waarde.