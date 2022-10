Verschillende inbraken in BMW's in Kampenhout, Zemst en Steenokkerzeel: "Zet je auto in je garage"

De politie gaat nu extra patrouilles inzetten en roept ook op om alle verdachte situaties meteen te melden bij het nummer 101. "We hebben ondervonden dat de pakkans groter wordt als burgers en politie samenwerken, dus daarom vragen we om alert te zijn", zegt Van Steenbergen. "Het probleem hier is dat de inbraken niet gelinkt kunnen worden aan een bepaald tijdstip of een bepaalde locatie. De feiten deden zich voor in zowel Kampenhout, Zemst als Steenokkerzeel. En dan is het moeilijker om het probleem gericht aan te pakken."