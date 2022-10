Vier bewoners naar ziekenhuis na brand in appartementsgebouw in Hamme

In Hamme heeft het vannacht gebrand. Het ging om een uitslaande brand in een appartementsgebouw in de Slangstraat, in het centrum van Hamme. Er vielen niet meteen gewonden door de brand, maar vier bewoners hadden wel te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. De kat van een van de bewoners is in de brand gebleven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.