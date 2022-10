Vissers mogen voortaan weer 's nachts op het Donkmeer in Berlare vissen

Vissers mogen ook niet élke nacht vissen op het Donkmeer. "Op dinsdag en donderdag blijft het verboden om te vissen", gaat Vandersnickt verder. "We proberen zo vooral te vermijden dat de plaatsen niet altijd door dezelfde mensen gereserveerd worden."



Vanaf wanneer vissers weer 's nachts mogen vissen in het Donkmeer in Berlare, moet de gemeente nog vastleggen. Er komt later ook nog een evaluatie. Dan zal de gemeente bekijken of het visreglement zo kan blijven, of misschien toch weer gewijzigd moet worden.