Chaos en frustratie in Frankrijk: een derde van tankstations kampt intussen met benzinetekort

"In Frankrijk is er geen automatische indexering van de lonen", vertelt VRT-journalist en Frankrijk-specialist Steven Decraene in "Laat". "Begin dit jaar was er een loonstijging van 3,5 procent afgesproken bij TotalEnergies. Maar de vakbonden zeggen nu dat die inflatie zo sterk gestegen is dat er alleen al daarvoor zeven procent loonsverhoging nodig is. Daarbovenop willen ze nog drie procent als een soort deelname in de uitzonderlijke winsten." TotalEnergies maakte alleen al in de eerste zes maanden van dit jaar een winst van 10,6 miljard euro. "De werknemers zien dus dat het bedrijf goed boert, maar zien het niet in hun portemonnee."