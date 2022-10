Ruziënde cactusbijen en een opduikende vinvis: bewonder de winnaars van de Wildlife Photographer of the Year

In het zuiden van de Amerikaanse staat Texas maakte Katherine Aigner deze intrigerende foto van mannelijke cactusbijen die zich op een vrouwtje storten. Cactusbijen (Diadasia rinconis) komen voor in het zuidwesten van de Verenigde Staten en het noorden van Mexico. Ze leven solitair, maar eenmaal per jaar zie je de mannetjes in grote getalen rondzwermen. Ze speuren alles af, op zoek naar een vrouwtje dat uit haar hol in de grond kruipt. Zodra dat gebeurt, wordt het een ware wedstrijd tussen de mannetjes om met haar te kunnen paren.



Karine Eigner/Wildlife Photographer of the Year

Aigner moest een specifieke macrolens gebruiken om deze foto te kunnen maken. En "heel wat tijd op mijn buik in het zand liggen", vertelt ze aan BBC. "Het was niet iets waar ik specifiek naar op zoek was. Ik werk al enkele jaren op een ranch in het zuidwesten van Texas en ik kwam bij toeval op deze locatie. Ik zag al die "vulkanen" in de grond, de individuele holletjes die de vrouwtjes graven om hun nesten te maken." Aigner is nog maar de vijfde vrouw die de hoofdprijs wint in het 58-jarige bestaan van de Wildlife Photographer of the Year-wedstrijd. "Zoemende vleugels, mannetjes die komen aanvliegen op de bal van bijen die recht in beeld rolt. De beweging en intensiteit worden getoond op bij-niveau en verandert de kleine cactusbijen in grote wedijveraars voor een enkel vrouwtje", zegt juryvoorzitter Rosamund Kidman Cox.



Opduikende vinvis

Er zijn ook aparte categorieën voor kinderen en jongeren die foto's van natuurfenomenen insturen. De hoofdprijs van Young Wildlife Photographer of the Year gaat naar "The Beauty of Baleen" van de 16-jarige Katanyou Wuttichaitanakorn uit Thailand. Hij kon een foto maken van een Brydevinvis die uit het water opduikt om te eten. De baleinen, waarmee het dier zijn voedsel uit het water filtert, zijn zeer scherp te zien, net als visjes die nog proberen te ontsnappen.

De Brydevinvis dook op vlak bij de boot waarop Katanyou zat. Hij was geïntrigeerd door de contrasterende kleuren en texturen van de baleinen, tandvlees en huid van de walvis toen hij uit het water rees. "Ik had geluk", vertelt de tiener aan de BBC. "Ik ging ging heel dichtbij zitten en de walvis bleef ongeveer een minuut boven water." "Uit de kaken van een Brydevinvis komt deze verblindende creatie", zegt juryvoorzitter Rosamund Kindman Cox. "Het messcherpe detail van de kleine visjes wordt afgezet tegen abstracte kleuren, het weefsel van bruine baleinharen, omrand met een regen aan waterdruppels."

De jury van de Wildlife Photographer of the Year reikte prijzen uit in 19 categorieën. Dit jaar werden in totaal 38.575 foto's uit 93 landen ingezonden. Vanaf volgende week maandag is een selectie te bewonderen in het Natural History Museum in Londen. Tentoonstellingen reizen geregeld de wereld rond. Afgelopen zomer was een selectie van de inzendingen uit 2021 te zien in het Zwin in Knokke.



Enkele winnaars op een rij

Winnaar in de categorie "Urban Wildlife": "House of bears" van Dmitry Kokh. Hij gebruikte een drone om deze twee ijsberen op het Russische eiland Koljoetsjin, in het Noordpoolgebied, op de gevoelige plaat vast te leggen.

Winnaar in de categorie "Wildlife Photojournalism": "Ndakasi's Passing" van Brent Stirton. Hij fotografeerde de laatste momenten van berggorilla Ndakasi in de armen van haar verzorger in Zuid-Afrika. Ndakasi werd als jong gered van een bende stropers in het Virunga National Park in Congo, nadat haar hele familie was uitgemoord.

Winnaar in de categorie "Behaviour: Birds": "The listening bird" van Nick Kanakis. Hij legde het verborgen leven van winterkoninkjes vast in Tatamá National Park in Colombia.

Winnaar in de categorie "Natural Artistry": "Heavenly flamingos" van Junji Takasago. De Japanse fotograaf schoot dit beeld in de zoutwoestijn Salar de Uyuni in de Andes in Bolivië en had daar hoogteziekte voor over.

Winnaar in de categorie "Plants and Fungi": "The magical morels" van Agorastos Papatsanis. De Griekse fotograaf maakte een betoverend beeld van het doolhofachtige vormen van paddenstoelen in de bossen op de berg Olympus.

Winnaar in de categorie "Wetlands: The Bigger Picture": "The dying lake" van Daniel Nuñez. Hij gebruikte een drone om het contrast vast te leggen tussen het bos en de algengroei aan de rand van het Amatlitán-meer in Guatemala. De cyaankleurige bacteriën worden gevoed door vervuiling.

Winnaar in de categorie "Behaviour: Amphibians and Reptiles": "The bat-snatcher" door Fernando Constantino Martínez Belmar. In een grot in Mexico fotografeerde hij een slang die een vleermuis te pakken krijgt.