Woordenboek over Bilzers dialect eind dit jaar te koop: 800 pagina’s en halve eeuw aan gewerkt

"Het woordenboek is het resultaat van een Raad der Wijzen die maandelijks samenkwam", vertelt Frans Maurissen, voorzitter van de heemkundekring. "Als ze het niet eens waren over een woord konden ze soms 2 uur discussiëren, over één woord dus. In die Raad der Wijzen zaten ook echte vakmensen, zoals een slager en een dakdekker bijvoorbeeld. Daardoor hebben we heel veel vakterminologie kunnen vastleggen. We hebben niet zomaar wat woordjes bij elkaar gesprokkeld. Dit is het resultaat van een serieuze studie waar we ongeveer 50 jaar aan hebben gewerkt. De auteur, Patrick Slechten, is zeer grondig te werk gegaan."