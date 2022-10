10.000 vierkante meter Turnhouts Vennengebied wordt hersteld: "Veel meer regenwater opvangen"

Het is belangrijk om water niet verloren te laten gaan, maar vast te houden in de grond want Vlaanderen kampt met een structureel watertekort. "We consumeren meer water dan we beschikbaar hebben. We wonen in een heel klein land, met veel mensen samen", zegt Marleen Vos. "We hebben veel natuurgebied aangeslagen voor andere doeleinden. Daardoor heeft het water geen kans meer om de grondwaterlagen aan te vullen, verdampt de regen onmiddellijk of wordt het afgevoerd naar rivieren en de zee."