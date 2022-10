Onderzoekscommissie na bestorming Capitool: "Trump was al lang van tevoren van plan om de zege op te eisen, wat de resultaten ook zouden zijn" 

Toen de Amerikaanse nieuwszenders in de éne staat na de andere een winnaar uitriepen en het niet liep zoals Trump had gehoopt, besloot hij in de late uurtjes van de verkiezingsnacht om het podium op te gaan. Hij claimde daarbij niet alleen de overwinning, maar eiste dat het tellen zou gestopt worden omdat het volgens hem om één grote fraude ging.

De medewerkers van vicepresident Pence hadden dit schijnbaar zien aankomen. De commissie toonde voor het eerst een memo van de raadsman van Pence aan de stafchef van Pence, waarin ervoor gewaarschuwd werd dat de vicepresident niet voortijdig conclusies mocht formuleren over betwiste stemmen of resultaten. Die memo dateerde van 3 november - geschreven in de loop van de verkiezingsdag.

De bewering dat Trump het van meet af aan gepland had, werd nog 's kracht bijgezet met de al eerder uitgelekte geluidsopname van Trumps voormalige adviseur en rabiate medestander Steve Bannon. Die sprak op 31 oktober een groep aanhangers toe en verklapte het plan al: "Trump gaat gewoon de overwinning opeisen. Dat wil niet zeggen dat hij gewonnen heeft. Hij gaat gewoon zeggen dat hij de winnaar is. .../... Hij gaat niet zomaar makkelijk weg gaan. Als Biden aan de winnende hand is, Trump is gonna do some crazy shit."