Zijn er wel veilige alternatieven voor je peperdure centrale verwarming? En waar moet je dan zeker op letten?

Gebruik voor houtverwarming ook altijd droog brandhout. "Vermijd andere dingen zoals paletten of vezelplaat. Die laatste bevatten bijzonder veel lijm: het is ongezond als je dat verbrandt. Tegenwoordig zien we ook dat mensen zelfs hun huisvuil in hun kachel verbranden. Dat is ongezond en ook onveilig. Je stoot enorm veel roet en teer uit en dat blijft in je schoorsteen plakken. Het risico op een schouwbrand wordt zo veel groter."