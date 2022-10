Amper 1 op de 6 studenten Antwerpse Zeevaartschool is vrouw: "Een job ver weg van huis linken we helaas nog steeds aan mannen"

Of het nu gaat over Kapitein Iglo, captain Stubing van The Love Boat of de gemiddelde zeebonk met tatoeages: het lijken allemaal mannen te zijn. Om dat beeld te keren lanceert de Vlaamse overheid vandaag Project Olivia. Een campagne die meisjes en vrouwen warm wil maken voor een opleiding of baan in de maritieme sector. Dat is dringend nodig vindt ook de Antwerp Maritime Academy (AMA), de vroegere Hogere Zeevaartschool.

"Slechts 1 op de 6 studenten op onze school is van het vrouwelijk geslacht. Hoe dat komt? De clichés spelen ons parten. Een baan waarbij je lange tijd ver weg van huis bent, wordt in de maatschappij niet snel aan een vrouw toegeschreven", zegt Remke Willemen docent en faculteitshoofd van de opleiding Scheepswerktuigkunde aan de AMA.