Arbeider sterft na val van zeven verdiepingen in Roeselare

Het ongeval gebeurde kort voor de middag op een bouwwerf van een kantoortoren op het Westwing Park in Roeselare. De Roemeense man was er aan de slag als elektricien in een liftschacht om de bekabeling aan te brengen. Daarbij viel de man zo’n zeven verdiepingen naar beneden. De hulpdiensten snelden ter plaatste om de eerste zorgen toe te dienen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf later aan zijn verwondingen.