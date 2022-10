AZ Monica in Deurne helpt patiënten met breuken sneller en nauwkeuriger dankzij eigen 3D printing-lab.

Ingenieurs kunnen op voorhand ook hulpstukken tekenen en printen in 3D om de operaties te vergemakkelijken. Die hulpstukken passen precies op de botten van de patiënt en geven aan waar er moet gezaagd of geboord worden. "Ze blijven niet achter in het lichaam van de patiënt," legt dokter Verstreken uit. "Ze worden gemaakt van nylonpoeder, een stof die medisch gekeurd is. We kunnen tot op een tiende van een millimeter printen. Protheses worden gemaakt van titanium, maar alleen daarvoor moeten we nog een beroep doen op metaalprintbedrijven."