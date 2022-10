Begrotingsdebat in parlement is nachtwerk geworden, premier De Croo: "Hervormingen, geen shocktherapie"

Premier De Croo nam vannacht om 4 uur nog het woord en prees in een korte reactie de resultaten van de Vivaldi-regering. "In plaats van ons te focussen op wat er mis gaat, laten we kijken naar onze sterke punten, klonk het. "Zeggen dat de regering zich beperkt tot het beheersen van crisissen, is ook de realiteit negeren."



De Croo haalde er ook een hele rits cijfers bij. "In 2020 was er een structureel tekort van 4,3%. In 2024 zal dat 3,2% zijn. De activiteitsgraad bij het begin van de legislatuur was 69,9%. Vandaag is die graad meer dan 70% (+1,5%). 186.000 mensen hebben een baan gevonden. (...) Ik denk niet dat deze resultaten in een crisis uit de lucht komen vallen." De Croo besloot dat zijn regering "het voortouw neemt en hervormingen (zonder shocktherapie) doorvoert".