België tekent samenwerkingsakkoord voor de aanschaf van luchtafweersystemen met 14 andere NAVO-lidstaten

ESSI is geen nieuw systeem op zich, maar moet een afweersysteem voor Europa scheppen tegen vliegtuigen en raketten via de gezamenlijke aankoop van luchtafweersystemen en -raketten. In eerste instantie gaat het om bestaande systemen zoals de Amerikaanse Patriot-batterijen, de Arrow-3 die gezamenlijk ontwikkeld is door de VS en Israël en het Duitse IRIS-afweersysteem. De samenwerking moet het gemakkelijker maken om een groot gebied efficiënt te beschermen en de kosten drukken bij aankopen door gezamenlijke onderhandeling bij leveranciers. Ook het onderhoud zou zo goedkoper worden.