Bomaanslag doodt 18 militairen van president Assad nabij de Syrische hoofdstad Damascus

De aanslag is nog niet opgeëist, maar de voorbije maanden zijn er wel meer aanslagen tegen overheidsambtenaren of militairen geweest in Syrië. In maart ontplofte een bom nabij een bus met soldaten in de woestijnstad Palmyra.

Die aanslag werd toegeschreven aan de terreurgroep IS. Die bezet niet langer territorium in Syrië, maar voert nog wel aanslagen uit, zowel tegen de Syrische Koerden als tegen militairen en ambtenaren van het regime van de Syrische president Bashar Al-Assad. Het leger van Assad heeft de voorbije jaren grote delen van Syrië opnieuw kunnen heroveren op rebellen, op aanhangers van Al Qaeda of IS, dankzij hulp van Russische vliegtuigen en strijders uit Iran en Irak en van de sjiitische militie Hezbollah uit Libanon.

Het uiterste noorden van Syrië is in handen van Turkse troepen en daarmee verbonden rebellen, in het noordoosten ligt de controle bij Syrisch-Koerdische milities en daar zijn ook nog Amerikaanse troepen actief.