Brandweer Zone Antwerpen vreest voor meer incidenten als mensen goedkope alternatieven zoeken om te verwarmen

"Het onderzoek naar het drama in Wilrijk loopt nog, dus daar kunnen we nog geen grote uitspraken over doen, maar we willen wel al onze bezorgdheid uiten", zegt Kristof Geens van de Brandweer Zone Antwerpen bij Radio2. "We kijken toch een beetje bang naar komende winter op dat vlak. We vrezen dat de mensen door de hoge energieprijzen soms gevaarlijke alternatieven gaan zoeken om hun huis te verwarmen of om te koken."