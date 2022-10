Britse koningin-gemalin Camilla start nieuw seizoen van haar boekenclub: ook deze beroemdheden willen je aan het lezen krijgen

De Amerikaanse tv-presentatrice Oprah Winfrey is een ancien: ze heeft al tien jaar een leesgroep. "Oprah’s Book Club" raadt om de drie maanden een nieuw boek aan. Op Instagram kan je vervolgens deelnemen aan discussies en een interview met de auteur volgen. Oprah’s aanrader op dit moment is "That bird has my wings: the autobiography of an innocent man on death row" van Jarvis Jay Masters.