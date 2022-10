Bruno Mertens uit Oostduinkerke wil 13e erkende paardenvisser worden

Bruno is 55 jaar, maar had al van jongs af aan een passie voor garnaalvissen. "Mijn vader was een strandvisser. Hij trok dus ook garnalen, maar zonder paard. Ik heb dat ook mijn hele leven gedaan, maar nu ik 55 ben, begon dat toch moeilijker te gaan. Daarom heb ik besloten om paardenvisser te worden. Dat je samen met je paard in zee kan, geeft een onbeschrijfelijk gevoel. Het is een prachtige job!"