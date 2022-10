Burgemeester Lieven Dehandschutter van Sint-Niklaas is lijsttrekker voor N-VA bij volgende gemeenteraadsverkiezingen

Lieven Dehandschutter (64), is sinds 2013 voltijds burgemeester van Sint-Niklaas.

Tevoren was hij 2 keer schepen in de stad en hij was ook Vlaams parlementslid. Telkens voor N-VA, hij is al van in zijn jeugd actief in de Vlaamse Beweging. In 1988 werd hij een eerste keer verkozen als gemeenteraadslid voor de Volksunie. Zijn uitdaging is nu om aan het hoofd van de N-VA-ploeg voor een derde ambtstermijn te gaan als burgemeester.