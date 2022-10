Burgemeester van Diepenbeek wil voor einde van het jaar duidelijkheid over eventuele fusie

De burgemeester van Diepenbeek, Rik Kriekels (N-VA), wil voor het einde van het jaar duidelijkheid over een eventuele fusie. Hij verwijst naar de stijgende energieprijzen en de loonindexeringen van het personeel, de politie en brandweer. De financiële situatie is in enkele weken tijd zo verslechterd en omdat de regering niet tussenkomt, ziet de burgemeester van Diepenbeek als enige uitweg een fusie of samenwerking met een naburige gemeente. Op 9 november komt de gemeenteraad samen om te beslissen over die eventuele fusie of samenwerking.