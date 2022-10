Cultuurcentrum in Tienen vraagt bezoekers om dekentje mee te brengen om energie te besparen

“De temperatuur in de zaal is lager gezet, en dat voel je", zegt Erwin Van Dycke van CC De Kruisboog in Tienen. "Wij nodigen natuurlijk wel nog steeds iedereen uit om naar onze voorstellingen te komen, maar het is best dat je zelf een fleecedekentje meeneemt. Zo kan je toch nog op een gezellige en aangename manier de voorstelling bijwonen. Zelf heeft het cultuurcentrum geen dekentjes op voorraad, maar iedereen heeft thuis wel eentje liggen."