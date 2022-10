22 miljoen streams van Italië tot Mexico: "De familie Claus" is meest bekeken Vlaamse film ooit

Ondertussen zitten we al aan de derde "De familie Claus"-film. Die heeft Netflix besteld na het succes van de eerste én tweede film en zal dit jaar nog te zien zijn in België, Nederland en Frankrijk. Het gaat dus snel voor Dingie, dat in 2018 is opgericht door Vandenborre en Anthony Van Biervliet. "Veel sneller dan verwacht", zegt Vandenborre. "Dit had ik nooit durven dromen."

Ook de samenwerking met Netflix verloopt vlot. "We mogen zelf het verhaal bedenken. We leggen het natuurlijk wel voor aan Netflix en krijgen feedback, maar we mogen autonoom beslissen welke kant we opgaan."