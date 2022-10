Verwarmingspremie van 100 euro nog niet gekregen? Vraag ze ten laatste morgen aan, anders ben je te laat

Check zeker hoe het staat met jouw premie. Bij de meeste klanten trok het energiebedrijf het bedrag al af van de voorschot- of eindfactuur. Sommige leveranciers betaalden het bedrag rechtstreeks uit op de rekening van de klant. Je kan dus op je facturen controleren of je de premie (of een creditnota) kreeg. "In elk geval moet er het woord 'federale verwarmingspremie' staan. Als dat nergens staat, heb je de premie niet ontvangen", aldus Meurisse.

Merk je dat je de 100 euro nog niet gekregen hebt? Dan is het nu tijd voor actie. “De aanvraag moet ten laatste op zaterdag 15 oktober gebeuren”, waarschuwt Meurisse. “Daarna is het sowieso te laat.” Het gaat hier enkel om de deadline voor deze premie, niet over nieuwe maatregelen die recent door de overheid werden afgesproken.