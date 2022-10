Dronken chauffeur zonder geldig rijbewijs betrapt in Mechelen: "Lege blikken bier zaten nog in de deur"

In normale omstandigheden zou het rijbewijs van de man onmiddellijk ingetrokken worden voor 15 dagen. Maar omdat het nog op de politierechtbank lag, nam de politie de bestelwagen in beslag. De chauffeur moet ook opnieuw voor de politierechter verschijnen. In het totaal werden 12 voertuigen uit het verkeer gehaald tijdens de politiecontrole. 3 voertuigen bleken overladen te zijn. In het totaal werden voor 6.060 euro boetes uitgeschreven.