Een feest voor het oog: expo in Brussel toont uiterst verfijnde Japanse prenten

“Heel opvallend voor Shin hanga is de extreme technische perfectie. Alles is gedrukt; hier is nooit een penseel aan te pas gekomen,” licht gastcurator Chris Uhlenbeck toe. “Meer kleuren, zwaarder papier: dit was een luxeproduct,” voegt Nathalie Vandeperre van het Museum Kunst & Geschiedenis er aan toe. “De uitgever liet in kleine oplagen drukken.” Waar de superpopulaire prenten uit de 19e eeuw soms op tienduizenden exemplaren werden verspreid, gaat het bij Shin hanga om enkele honderden, soms maar tientallen.