Eerste asielzoekers aangekomen in omstreden opvangcentrum Het Godshuis in Sint-Laureins: "Op termijn 240 mensen"

"Vanmiddag is een eerste bus met 29 mensen aangekomen in Het Godshuis in Sint-Laureins", begint Joachim Deman van het Rode Kruis. "Volgende week gaan we nog 2 bussen krijgen zodat we naar de 75 bewoners gaan. En dan de komende weken gaan we stelselmatig opbouwen richting de maximumcapaciteit van 240." Hoe snel dat zal gaan, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van hoe snel het personeelsbestand groeit. Want het Rode Kruis heeft nog mensen nodig: "We zoeken nog een 14-tal collega's voor het opvangcentrum in Sint-Laureins. Het gaat vooral over dag- en nachtbegeleiders en medische begeleiders. Waaronder ook enkele specifiek voor de niet-begeleide minderjarigen", legt Deman uit.