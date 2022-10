Oekraïne: "Belangrijke infrastructuur in Kiev geraakt door drones, ook havenstad Mykolaiv opnieuw bestookt"

In de regio rond de Oekraïense hoofdstad Kiev is belangrijke infrastructuur geraakt door drone-aanvallen. Dat meldt het kabinet van president Volodimir Zelenski. De laatste weken heeft Oekraïne al meermaals bericht over aanvallen door drones van Iraanse makelij. Volgens gouverneur Oleksiy Koeleba is het nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.