Gaslek onder controle in Polderstraat in Zwijndrecht: 30 omwonenden tijdlang geëvacueerd

Alle bewoners in de buurt kregen ook een sms om hen te waarschuwen. Een 30-tal bewoners, onder meer van serviceflats in de buurt, werden in het dienstencentrum Houtmere opgevangen tot alle gevaar geweken was. Wie wil kan er vanmiddag blijven eten. "Alles is nu onder controle," zegt brandweerman Peter Rutten. "We hebben metingen gedaan in de rioleringen maar ook in de serviceflats zelf". De N70, die dwars door het centrum van Zwijndrecht loopt, is afgesloten en er kunnen geen trams door. Later op de dag vindt de definitieve herstelling plaats.