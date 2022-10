Genk plant eerste geboortebos: "Zo kunnen de bomen samen opgroeien met de kinderen"

Dit najaar komen er zo'n 3.500 bomen bij in Genk. Die worden niet zomaar in de grond gestoken, maar er wordt aan de inwoners gevraagd ze te helpen planten. "Zo nodigen we bijvoorbeeld de gezinnen uit van de 650 kinderen geboren in 2021 om een boom te planten in ons eerste geboortebos op de Melberg", zegt schepen van Leefmilieu Toon Vandeurzen (CD&V).