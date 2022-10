Leuvense kerstmarkt voorziet geen grote schermen voor WK voetbal: "Tenzij Rode Duivels de finale spelen"

De organisatoren van de kerstmarkt in Leuven zijn niet meteen van plan om activiteiten te organiseren voor het WK voetbal. Die wilt vooral focussen op de kerstsfeer. Dat schrijft Leuven Actueel. "Grote schermen voor de wedstrijden van de Rode Duivels komen er voorlopig niet", laat organisator Dirk Pinte weten aan Radio2. "Moesten de Belgen in de finale staan, dan beloof ik wel een scherm aan het podium. Ook in één horecastand kunnen we eventueel een scherm hangen, maar voor de rest gaan we niks speciaals doen. We focussen ons echt op de mensen die komen voor de gezelligheid en de kerstsfeer willen opsnuiven", aldus Pinte.