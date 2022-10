Pedro uit Gent maakte jarenlang Russen warm voor Vlaanderen, maar zit nu zonder werk: "Ik denk niet dat het ooit als vroeger wordt"

Het aantal Russische toeristen in Vlaanderen is dit jaar spectaculair gedaald. Maar liefst 93 procent minder dan in de voorbije jaren. En dat heeft alles met de oorlog in Oekraïne te maken. Pedro Waeghe uit Gent kan daardoor zijn job bij Toerisme Vlaanderen niet meer uitoefenen zoals vroeger, want het was zijn taak om Russen warm te maken om naar Vlaanderen te komen.