Gentse basisschool ontwikkelt eigen spellingboek: "Interactief en dicht bij de leefwereld van de kinderen"

Derudder merkt dat andere scholen ook geïnteresseerd zijn in het nieuwe spellingboek. "Maar we gaan met deze eerste druk eerst even proefdraaien op onze eigen school, zodat we eventuele foutjes kunnen aanpassen en het boek nog kunnen optimaliseren", vertelt ze. Het is de bedoeling om de tweede druk dan wel te verspreiden over verschillende Gentse scholen.