Gentse scholen mogen drie jaar lang buiten de lijntjes kleuren om oplossingen te zoeken voor lerarentekort

Hoe er concreet geëxperimenteerd zal worden, is nog niet helemaal duidelijk. In de lagere scholen wil Gent meer op teamniveau werken. “Nu moeten alle leerkrachten hetzelfde doen, ze zitten in een strak keurslijf. Dat willen we omgooien op basis van ervaring en sterktes. Eén juf is bijvoorbeeld erg goed in digitale lessen maken terwijl een meester ervan gruwt, hij kan dan weer heel enthousiast vertellen of grote muziekprojecten trekken. Dat willen we beter op elkaar afstellen”, legt Willaert uit.