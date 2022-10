Grondwetexpert verlaat kabinet van minister Verlinden omdat hij "op muur botst" bij Franstalige partijen over staatshervorming

"Ik denk dat de Franstalige partijen een beetje naar elkaar kijken en dat geen enkele partij het geweten wil hebben dat ze gesprekken voert over de staatshervorming." De vrees voor een electorale afstraffing is blijkbaar te groot. Het gevolg: Vanpraet is bij de Franstaligen op een muur gebotst en trekt zijn conclusies: "Ik heb beslist om het kabinet te verlaten."

"Het is niet top of mind, maar dat betekent niet dat het niet belangrijk is voor het land", aldus Vanpraet. Volgens hem zijn veel problemen in ons land terug te brengen tot de manier waarop alles is georganiseerd. "De inefficiëntie zit ingebakken in het systeem". Vanpraet denkt dat een communautaire stilstand bijzonder kwalijk is, want grondige hervormingen kunnen volgens hem pas als de staatsstructuur eerst is aangepakt.

Deze legislatuur verwacht hij weinig concrete stappen. En wat er na de verkiezingen van 2024 kan gebeuren, blijft voorlopig koffiedik kijken.