Grote politieactie tegen jongeren die voor overlast zorgen in Ruisbroek, burgemeester dreigt met plaatsverbod

De afgelopen dagen was er intens overleg tussen de burgemeester en de korpschef. “Er is een objectief probleem van ernstige overlast vastgesteld”, zegt korpschef Mark Crispel. “Het is terecht om hier in te grijpen. De actie van woensdag 12 oktober leidde tot 19 ter plaatse geïdentificeerde mensen. Vier personen waren in het bezit van drugs. Er werden 2 illegalen aangetroffen, die bestuurlijk werden aangehouden. Eén persoon werd betrapt op het schenden van zijn voorwaarden en twee personen werden gelinkt aan eerdere daden van inbraak en beschadigingen.”