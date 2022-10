Het graf van Sinterklaas is (weeral) gevonden: "Om de zoveel tijd is er weer zo'n bericht"

Daarmee weten we nog niet waar de overblijfselen van de Sint zijn want daar is discussie over. "In 1087, tijdens de kruistochten, zijn de Barinezen de vermoedelijke beenderen van de heilige Nicolaas gaan halen in Myra en hebben die meegebracht naar Bari, een Zuid-Italiaanse havenstad. Ze hebben daar dan een mooie basiliek over gebouwd en sinds de elfde eeuw wordt Sint-Nicolaas daar vereerd", vertelt Vandenhende. Maar of daar in Bari echt de beenderen van Sint-Nicolaas liggen is nog maar de vraag. Al jaren beweert Turkije dat de Barinezen destijds de foute beenderen hebben meegenomen en dat Nicolaas eigenlijk nog steeds in die kerk in Myra, het huidige Demre, ligt.