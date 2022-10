Het Vervolg wil de kolenwasserij in Beringen behouden en er centrum rond recyclage inrichten

De nv be-MINE, de samenwerking tussen LRM en bouwbedrijven, werkte dan in 2021 het concept be-NATURE uit. Daarbij zou de kern van het gebouw worden afgebroken en zou in de rest een ontoegankelijke natuur in een industriële ruimte ontstaan. Dat project zou 10 miljoen euro kosten en mogelijk zal dit jaar nog de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Maar volgens Het Vervolg, dat eerder al een studie maakte over de inhoud van de kolenwasserij, is het de enige plaats in Limburg waar men de grootschalige en brute realiteit van de koolmijnen kan beleven. Daarom is het zo belangrijk voor de organisatie om gebouw en inhoud te respecteren en er een doordachte herbestemming aan te geven. Alle installaties in de kolenwasserij zijn trouwens beschermd als monument. In een vorige studie - TRIAGE² - was al beschreven hoe de kolenwasserij functioneerde én hoe op deze unieke plek een kenniscentrum kan ontstaan rond materialen, recyclage en grondstoffen. Er meldde zich voor dat idee al een buitenlandse mede-ontwikkelaar, aldus Het Vervolg. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.