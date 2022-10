Hogeschool VIVES in Brugge opent eerste leefcampus in Vlaanderen

Gisteren opende de Hogeschool VIVES een nieuwe campus in Brugge. Samen met projectontwikkelaar ION uit Waregem deed de hogeschool er 500 dagen over om de nieuwe leefcampus te bouwen. In het gebouw kunnen zowel studenten op kot verblijven als les volgen. Het is de eerste leefcampus in Vlaanderen en ligt ook vlak naast de bestaande campus van VIVES. "Ik vind het erg gemakkelijk om er op kot te zitten. Je bent direct op school en als je iets vergeten bent, kan je dat tussendoor gaan halen", vertelt student en bewoner Maxime Bruneel uit Ieper.

Het gebouw heeft de naam "The Crown" gekregen. De naam verwijst naar de ronde vorm van het gebouw en naar het diploma dat de VIVES-studenten willen behalen. Dat diploma is de spreekwoordelijke kroon op hun werk. Het gebouw telt in totaal 137 kamers en 19 lokalen. In het gebouw is ook een conciërgewoning en een aparte keuken.