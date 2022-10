Huis onbewoonbaar na zware brand in Sint-Pieters-Leeuw

Om drie uur vanmorgen werd de brand opgemerkt door de bewoonster van een huis in de Stijn Streuvelslaan in Sint-Pieters-Leeuw. Zij probeerde het vuur nog te blussen, maar dat is niet gelukt. De brandweerploegen van de zone Vlaams-Brabant West en Brussel kwamen ter plaatse, maar toen sloegen de vlammen al door het dak. De hulpdiensten kregen het vuur wel snel onder controle, maar de schade is ondanks de interventie groot. Het dak is volledig vernield en op het gelijkvloers is er veel rook- en waterschade. De bewoonster is voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook had ingeademd. De woning is onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.