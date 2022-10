Humbeekse vereniging zoekt grote kerstboom voor kerststal: "Minstens vijf meter hoog"

"Elk jaar rond de kerstperiode plaatsen we een kerststal met een grote kerstboom aan de brug, maar dit jaar hebben we een probleem. Normaal zijn er genoeg bereidwillige Humbekenaren die een boom aanbieden, maar dit jaar hebben we nog geen kerstboom gevonden", zegt Jannik Grooten bij Radio2 in Vlaams-Brabant & Brussel. De boom zou eind november opgepikt worden, maar de organisatie zoekt nu al naar een geschikte kandidaat.