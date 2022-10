Eerste collectief woonproject "Cirk" in Hasselt: "Voordelen van je eigen duurzame woning én extra's samen met andere mensen"

"Mensen hebben vaak een fout idee van collectief wonen, maar ik geloof dat het voor iedereen kan zijn", begint Joeri Bal, CEO van ontwikkelaar HEEM zelfzeker. "Je privacy wordt helemaal niet afgenomen, je hebt nog even veel plek voor jezelf en je gezin maar je krijgt er gewoon nog meer plek bij om ook iets met anderen te doen. Dat groeit heel organisch, het is niet zo dat je elke dag op een bepaald tijdstip moet samenkomen", lacht Bal. "Tijdens de coronacrisis zagen we genoeg mensen die wegkwijnden in van die grote blokken. Wel, dit kan wel eens een oplossing zijn."