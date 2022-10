Inflatie op jaarbasis in de Verenigde Staten stijgt naar het hoogste peil sinds 1982

In september zijn de prijzen in de VS gemiddeld met 0,4 procent gestegen. Dat is een fikse verhoging in vergelijking met de voorgaande maanden. In vergelijking met een jaar geleden bedroeg de stijging evenwel 8,2 procent. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers van de Amerikaanse regering. Vooral gezondheidszorg, onderhoudskosten voor voertuigen en huren en hypotheken werden fors duurder, net als uiteraard voeding en energie.